В Чамзинском районе пьяный автомобилист устроил ДТП

В Чамзинском районе по вине пьяного автомобилиста произошло ДТП.

Ранним утром 16 марта на 9-м километре дороги, соединяющей Комсомольский, Атяшево, Ардатов, Тургенево и границу с Чувашией, 28-летний гражданин, управлявший легковым автомобилем марки «Мицубиси» в состоянии алкогольного опьянения, врезался в грузовик марки ГАЗ, который двигался в попутном направлении. После этого легковушка съехала с проезжей части в кювет.

Водитель легкового автомобиля был госпитализирован в ГБУЗ РМ «Комсомольская ЦРБ».

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Источник: гибдд.рф