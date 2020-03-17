В Зубово-Полянском районе в результате ДТП пострадала 56-летняя женщина

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП, в результате которого пострадала 56-летняя гражданка.

Происшествие произошло утром 16 марта на 33-м километре дороги, соединяющей Потьму и Барашево. 38-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки УАЗ, не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

56-летняя пассажирка УАЗа была госпитализирована.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф