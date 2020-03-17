В Саранске 61-летний автомобилист сбил 59-летнего пешехода

В Саранске 59-летний мужчина попал под колёса автомобиля.

ДТП произошло вечером 16 марта на территории Октябрьского района города. 61-летний водитель автомобиля марки СеАЗ, двигаясь по Александровскому шоссе, совершил наезд на 59-летнего пешехода, который двигался по проезжей части.

Пострадавший был госпитализирован в одну из больниц Саранска. О состоянии парня нет никаких сведений.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф