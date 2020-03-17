В Саранске разыскивается мужчина, подозреваемый в краже куртки из магазина

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскивается гражданин, который подозревается в краже спортивной одежды из магазина.

Неизвестный гражданин 11 декабря прошлого года, находясь в торговом центре, расположенном по адресу – улица Советская, похитил из магазина спортивных товаров мужскую куртку.

Предполагаемый преступник был одет в куртку с капюшоном черного цвета, темную кепку с надписью красного цвета, штаны черного цвета и ботинки того же цвета.

Все, кто что-либо знает о личности или местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: (83432) 29-90-02 или 102.

Также читайте о том, что в Саранске бухгалтера осудили за мошенничество.

Источник: 13.мвд.рф