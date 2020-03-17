24-летнего жителя Саранска осудили за угон автомобиля

В Саранске суд вынес приговор в отношении 24-летнего местного жителя, обвиняемого в угоне автомобиля.

В конце декабря прошлого года 24-летний молодой человек, находясь в доме, расположенном в Октябрьском районе города, распивал алкогольные напитки в компании нескольких своих знакомых. В определенный момент один из участников застолья уснул. Преступник заметил, что из кармана куртки данного собутыльника выпали ключи от автомобиля. Молодой человек, зная, где припарковано транспортное средство, решил угнать его. Парень, похитив ключи, отправился на чужой машине к своей подруге, проживающей в юго-западной части Саранска. Встретившись с приятельницей, молодой человек отправился обратно, но в пути закончился бензин. В итоге преступник оставил транспортное средство на проезжей части.

Молодой человек полностью признал свою вину.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 2 лет и 1 месяца лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф