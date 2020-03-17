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Полицейские разыскивают жителя Саранска, пропавшего без вести несколько лет назад

Полицейские разыскивают жителя Саранска, пропавшего без вести несколько лет назад

Сотрудниками правоохранительных органов разыскивается житель Саранска, который несколько лет назад пропал без вести.

Рощин Валерий Анатольевич 1964 года рождения, являющийся жителем Саранска, в 2014 году ушел из дома и до сих пор не вернулся обратно. Известно, что разыскиваемый гражданин может проживать в сельской местности, работать по найму на сельскохозяйственных, строящихся объектах, а также у частных лиц.

Все, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего без вести жителя Саранска, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонным номерам: 8(8342) 29-77-44, 29-77-01 или 102.

Ранее сообщалось о том, что в Саранске разыскивается мужчина, подозреваемый в краже куртки из магазина.  


Источник: 13.мвд.рф