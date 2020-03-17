Житель Большеберезниковского района добровольно выдал охотничье ружье

В Большеберезниковском районе мужчина добровольно выдал охотничье ружье.

На минувших выходных к участковому уполномоченному ОП№16 ММО МВД РФ «Чамзинский» обратился 51-летний житель села Русские Найманы Большеберезниковского района, который сообщил, что в разрушенном строении им было найдено ружье. По прибытии на место сотрудник полиции и представитель Росгвардии обнаружили охотничье ружье ТОЗ-БМ 16-го калибра со следами коррозии.

По предварительным данным, оружие принадлежало соседу 51-летнего мужчины, который скончался более 20 лет назад.

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Источник: 13.мвд.рф