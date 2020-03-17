Заместитель начальника одной из колоний Мордовии заставлял осужденных сжигать кошек

В Мордовии заместитель начальника одной из местных колоний заставлял осужденных сжигать кошек.

Сотрудники следственных органов передают на рассмотрение суда материалы уголовного дела в отношении заместителя начальника исправительной колонии №14 УФСИН РФ по Мордовии, который заставлял осужденных женщин работать сверх нормы, а также сжигать в кочегарке кошек, живших на территории учреждения.

За отказ от выполнения требований фигурант уголовного дела лишал заключенных еды и отправлял их в карцер.

По информации «Известий Мордовии».

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