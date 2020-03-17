Житель Саранска угрожал убийством директору парикмахерской

В Саранске сотрудниками Росгвардии был задержан 42-летний мужчина, который угрожал убийством директору парикмахерской.

Житель Саранска 42-летнего возраста посетил парикмахерскую, расположенную в Октябрьском районе города. Мужчине не понравилась прическа, которую ему сделал мастер. По этой причине произошла ссора. В определенный момент в конфликт вмешался директор парикмахерской, в адрес которого горожанин высказал угрозу убийством.

Житель Саранска был задержан сотрудниками Росгвардии.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia