Юная жительница Мордовии спасла жизнь однокласснику

В Торбеево 9-летняя девочка спасла своего одноклассника от гибели.

На водоеме 9-летняя девочка и мальчик, который учится с ней в одном классе, смотрели на рыбок. В определенный момент одноклассник юной жительницы Торбеево вышел на край льда, который под тяжестью его веса растрескался, вследствие чего ребенок оказался в воде.

Девочка подала мальчику руку, но он сильно барахтался. Как только ребенок оказался чуть ближе к краю водоема, юной героине удалось поймать его руку и вытащить на берег.

Зовут девочку, совершившую героический поступок, Анастасия Чулкова.

Также читайте о том, что в Лямбирском районе в ДТП пострадал 28-летний парень.

Источник: 13.mchs.gov.ru