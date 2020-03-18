В Саранске в ДТП пострадала 18-летняя девушка

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадала 18-летняя девушка.

Указанное происшествие произошло днём 17 марта на территории Ленинского района города. По предварительной информации, на улице Пролетарской 36-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Рено», совершая левый поворот, не предоставил преимущество в движении микроавтобусу марки «Форд», в результате чего транспортные средства столкнулись.

18-летней пассажирке микроавтобуса понадобилась медицинская помощь.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф