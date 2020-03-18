В Саранске сгорела заброшенная постройка

В Саранске произошел пожар, который уничтожил заброшенную постройку.

Днём 17 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории Ленинского района города. На улице 2-й Набережной загорелась заброшенная постройка.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь уничтожил строение на площади 5 квадратных метров.

Причина возгорания заброшенной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru