Жительница Саранска нашла на улице фальшивые деньги

В Саранске была выявлена поддельная денежная купюра.

Было установлено, что около года назад 57-летняя гражданка возле одного из магазинов Саранска обнаружила денежную купюру номиналом 1 тыс. рублей. Женщина решила отнести данную купюру в банк, чтобы проверить её подлинность. Сотрудники финансового учреждения обнаружили, что банкнота является фальшивой.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф