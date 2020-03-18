В Саранске загорелся строительный мусор

В Саранске произошло возгорание строительного мусора.

Днём 17 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории Пролетарского района города. В доме №9, расположенном по адресу – улица Победы, загорелся строительный мусор.

Какая-либо информация о пострадавших вследствие данного инцидента не поступала.

Огонь уничтожил строительный мусор на площади 1 кв. м.

Причина происшествия в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru