В Саранске полицейские проводят профилактические мероприятия для учеников местных школ

Старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних ОП №1 УМВД России по Саранску Елена Мигачева рассказала ученикам средней общеобразовательной школы №22, как обезопасить себя в социальных сетях.

Представительница правоохранительных органов отметила, что не следует делиться с общественностью личными данными, вступать в разнообразные группы, поскольку необдуманные действия в этих сообществах могут привести к совершению правонарушений.

Кроме того, сотрудница полиции рассказала детям об уголовной ответственности, предусмотренной за совершение ложного телефонного звонка об акте терроризма.

В завершении беседы Елена Мигачева пожелала ребятам быть законопослушными гражданами.

Также читайте о том, что заместитель главного судебного пристава Мордовии проведет прием граждан.

Источник: 13.мвд.рф