В Мордовии сотрудники ГИБДД проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Перевозчик»

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции проводят оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Перевозчик».

Особое внимание уделяется техническому состоянию автобусов, укомплектованности, внесению изменений в конструкцию транспортного средства без согласования с ГИБДД, своевременности прохождения технического осмотра.

Также инспекторы ДПС проверяют наличие необходимых разрешительных и регистрационных документов.

Только за 13 марта стражами порядка было составлено 40 административных протоколов в отношении нарушителей.

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Источник: 13.мвд.рф