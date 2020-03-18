В Мордовии судебный приговор выслушали 18 сбытчиков наркотиков

В Мордовии суд вынес приговор в отношении участников организованной преступной группы, обвиняемых в незаконном сбыте наркотиков.

18 участников организованной преступной группы были задержаны стражами порядка в период с ноября 2016 года по март 2017 года.

Фигуранты уголовного дела получали информацию о местонахождении оптовых партий, осуществляли их временное хранение, фасовку и дальнейшее помещение в так называемые тайники более мелкими партиями с целью последующей реализации другим участникам преступного сообщества или незаконного сбыта непосредственно покупателям.

Стражи порядка изъяли у злоумышленников синтетические наркотики общей массой более 3,5 кг.

Решением суда в отношении преступников были избраны меры наказания в виде лишения свободы на срок от 4,8 до 9,5 лет лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф