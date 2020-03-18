В Саранске пожар уничтожил заброшенную постройку

В Саранске произошел пожар, в результате которого была уничтожена заброшенная постройка.
Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС утром 17 марта. На улице Фурманова загорелась заброшенная постройка.
Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия не поступала.
Огонь уничтожил строение на площади 9 квадратных метров.
Причина возгорания заброшенной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru