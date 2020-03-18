В Рузаевке сотрудники полиции провели со школьниками профилактическую беседу

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Рузаевскому району провели беседу с учащимися пятого класса средней общеобразовательной школы №8 Рузаевки.

Полицейские рассказали школьникам, как обезопасить себя в социальных сетях.

Также стражи порядка попросили детей проявлять бдительность и при обнаружении бесхозных сумок или пакетов ни в коем случае не трогать и не открывать их, предупредить об этом рядом находящихся людей и сообщить в полицию.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф