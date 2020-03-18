В Саранске 47-летний мужчина напал на почтальона в подъезде многоквартирного дома

В Саранске был заключен под стражу 47-летний местный житель, который подозревается в разбойном нападении на почтальона.

Утром 16 марта 47-летний гражданин, находясь в подъезде многоквартирного жилого дома, пытался похитить у почтальона более 300 тыс. рублей. Деньги предназначались для выдачи пенсий. Подозреваемый угрожал работнице государственного учреждения ножом. Последняя стала звать на помощь. Житель одной из квартир, услышав крики пострадавшей, задержал мужчину.

47-летний горожанин был привлечен к уголовной ответственности. В отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Источник: 13.мвд.рф