Интернет-мошенники ограбили жительницу Саранска, решившую приобрести путевки

В Саранске 60-летняя местная жительница лишилась денежных средств, решив приобрести путевку.

Недавно 60-летняя жительница Саранска на сайте туроператора заполнила электронную анкету, необходимую для приобретения путевки. Затем горожанка перечислила на счет туристического агентства 26,4 тыс. рублей.

Спустя некоторое время женщина позвонила по телефонному номеру, указанному на сайте туроператора, чтобы узнать, пришла ли оплата. Представительница фирмы сообщила горожанке, что её анкета на официальной электронной странице не была зарегистрирована и деньги не были получены. Выяснилось, что пострадавшая заполнила анкету на так называемом сайте-двойнике.

Мошенники создали электронную страницу, которая визуально похожа на сайт настоящего туроператора.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф