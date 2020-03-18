В Мордовии работница банка была ограблена неизвестным мошенником

В Ковылкино неизвестный мошенник ограбил работницу банка.

Недавно 36-летней жительнице Ковылкино, которая работает в банке, позвонил неизвестный гражданин, представившийся сотрудником другого финансового учреждения. Незнакомец сообщил, что некие злоумышленники пытаются похитить со счета женщины денежные средства. Затем якобы работник финансового учреждения попросил гражданку продиктовать ему коды, полученные в смс-сообщении. Женщина предоставила незнакомцу необходимые сведения. После этого гражданка обнаружили, что с её банковского счета были похищены денежные средства в сумме 200 тыс. рублей.

Женщина пояснила, что она изначально четко понимала, что с ней ведет беседу мошенник, но во время разговора мужчине удалось её убедить, что это не так

Стражами порядка было установлены, что деньги с банковской карты пострадавшей были перечислены на счет, зарегистрированный в Московской области.

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Источник: 13.мвд.рф