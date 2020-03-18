В Мордовии проводятся психокоррекционные занятия с осужденными

Старшим психологом колонии-поселения №8 УФСИН РФ по Мордовии проводятся психокоррекционные занятия с осужденными, направленные на развитие эффективных навыков общения.

Осужденные совершенствуют и оттачивают свои навыки общения, умения слушать и слышать.

Также внимание уделяется навыкам бесконфликтного общения. Осужденные заново учатся высказывать свою точку зрения, приходить к компромиссному решению, аргументировать и отстаивать свою позицию, а также обучаются новым методам саморегуляции состояния во время общения с негативно настроенными лицами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в учебном центре УФСИН РФ по Мордовии был проведен конкурс на замещение вакантной должности преподавателя.

Источник: 13.fsin.su