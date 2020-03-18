В Саранске прохожий обнаружил труп младенца

В Саранске был обнаружен труп младенца.

17 марта случайный прохожий возле школы №10 обнаружил тело новорожденного ребенка без признаков жизни. На трупе младенца были выявлены гнилостные изменения.

В настоящее время сотрудники следственных органов проводят комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств смерти ребенка. По результатам рассматриваемых мероприятий будет принято процессуальное решение.

По информации, которая была опубликована пресс-службой СУ СК РФ по Мордовии.

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Источник: mordovia.sledcom.ru