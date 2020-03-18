Синоптики предупреждают жителей Мордовии о сильном ветре 19 марта

В Мордовии 19 марта ожидаются сильные порывы ветра.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что 19 марта на территории республики будут наблюдаться сильные порывы ветра, скорость которых будет достигать 17 метров в секунду.

Жителям Мордовии рекомендовано убрать со дворов и балконов хозяйственные вещи. Находясь на улице, граждане должны обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru