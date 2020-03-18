В Мордовии ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

На территории Мордовии был введен режим повышенной готовности из-за коронавируса.

Указанный режим вводится на территории региона с сегодняшнего дня, 18 марта. Соответствующий указ был подписан главой Мордовии Владимиром Волковым.

В настоящее время в регионе имеет место стабильная ситуация в плане инфекционной заболеваемости. В республике проверили более 80 граждан, прибывших из стран, где наблюдается активное распространение коронавируса. Сейчас на карантине находятся 24 человека.

По информации «Известий Мордовии».

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