В Саранске весной установят 3418 урн и около 1300 скамеек

В Саранске текущей весной планируют установить несколько тысяч урн и более 1 тысячи скамеек.

Городская администрация сообщает, что нынешней весной в Саранске будет установлено 3418 урн и порядка 1300 скамеек. Они будут размещены на тротуарах основных и второстепенных улиц, на бульварах, в скверах, на остановочных павильонах и на территории маленьких рынков.

На придомовых территориях урны и скамейки должны устанавливать управляющие компании по согласованию с собственниками.

По информации «Известий Мордовии».

Также читайте о том, что в Мордовии ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса.