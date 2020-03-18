Жителей Саранска просят отказаться от поездок на общественном транспорте

«Горэлектротранс» обращается к жителям Саранска с просьбой соблюдать правила безопасного поведения в условиях распространения коронавируса.

Горожанам следует держаться от других людей на расстоянии как минимум одного метра, особенно если у них есть симптомы ОРВИ.

Пассажирам общественного транспорта рекомендовано не трогать лицо руками, а по выходе из салона желательно как можно скорее помыть их с мылом либо обработать антисептиком.

От поездок на общественном транспорте в ближайшее время лучше вовсе отказаться, если имеется соответствующая возможность.

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Источник: mordovmedia.ru