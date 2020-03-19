В Торбеевском районе в результате ДТП пострадал человек

В Торбеевском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал человек.

Указанное происшествие произошло утром 18 марта на одном из участков дороги, соединяющей Темников и Жегалово. Гражданин, управлявший автомобилем, марка которого не сообщается, допустил съезд транспортного средства с проезжей части в кювет.

В результате ДТП телесные повреждения получил один человек. О состоянии пострадавшего не сообщается.

Причина происшествия устанавливается.

В ликвидации последствий инцидента принимали участие сотрудники МЧС.

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Источник: 13.mchs.gov.ru