В Инсарском районе загорелась баня

В Инсарском районе произошло возгорание бани.

Вечером 18 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Русская Паевка. Возле дома №29, расположенного по адресу – улица Центральная, загорелась баня.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил баню на площади 5 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru