В Саранске были задержаны мужчины, подозреваемые в краже кабеля

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, которые подозреваются в краже кабеля.

Днём 17 марта сотрудники Росгвардии получили сообщение о том, что в центральной части Саранска некие мужчины жгут костер на территории завода, который в настоящее время не работает. Гражданин, обратившийся в правоохранительные органы, является представителем собственника предприятия. Мужчина также отметил, что упомянутые граждане могли развести огонь для того, чтобы удалить изоляцию с электрического кабеля.

Подъехав к заводу, стражи порядка заметили двух мужчин с пакетом в руках, которые вышли им навстречу. В пакете был обнаружен алюминиевый кабель с обгоревшей изоляцией. Мужчины были задержаны и переданы полицейским.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia