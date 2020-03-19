В Саранске был задержан мужчина, угрожавший работнице одного из магазинов города

В Саранске сотрудниками Росгвардии был задержан мужчина, который угрожал работнице магазина.

Вечером 17 марта в магазине, расположенном в юго-западной части Саранска, 41-летний гражданин угрожал работнице торгового заведения, которая отказалась дать ему в долг бутылку спиртного. Спустя некоторое время прибыли сотрудники Росгвардии. Стражи порядка потребовали прекратить противоправные действия. Мужчина попытался оказать сопротивление правоохранителям.

В итоге 41-летний гражданин был задержан и передан сотрудникам полиции.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia