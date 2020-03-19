В Атяшевском районе сгорела баня

В Атяшевском районе произошел пожар, который уничтожил баню.

Происшествие произошло вечером 18 марта на территории села Челпаново. Возле дома №13, расположенного по адресу – улица Ленина, загорелась баня. Огонь полностью уничтожил постройку на площади 20 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru