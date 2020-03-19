В Мордовии был обнаружен труп мужчины в сгоревшем автомобиле

В Ромодановском районе был обнаружен труп мужчины в сгоревшем автомобиле.

Днём 17 марта жителями республики недалеко от посёлка Садовский указанного района был обнаружен сгоревший автомобиль марки ВАЗ-21102. В салоне транспортного средства был найден обгоревший труп мужчины. Тело гражданина находилось на заднем сиденье.

По факту обнаружения трупа мужчины было возбуждено уголовное дело. В настоящее время стражи порядка занимаются установлением личности гражданина, а также выяснением обстоятельств его гибели.

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Источник: mordovia.sledcom.ru