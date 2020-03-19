В Чамзинском районе был задержан пьяный автомобилист

В Чамзинском районе сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный автомобилист.

Вечером 18 марта на территории посёлка Комсомольский сотрудниками ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Чамзинский» был остановлен автомобиль марки ВАЗ-21124, за рулем которого находился 32-летний гражданин, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее указанный автомобилист привлекался к ответственности по причине аналогичного правонарушения.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф