Жительница Мордовии фиктивно прописала в своем доме иностранца

В Мордовии местная жительница фиктивно прописала в своем доме иностранца.

Стражами порядка было установлено, что 67-летняя жительница Саранска, не имеющая постоянного места работы, фиктивно зарегистрировала в принадлежащем ей доме, расположенном в Лямбире, гражданина Таджикистана 1973 года рождения, который фактически проживает по другому адресу.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жительницы Саранска.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф