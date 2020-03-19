Из-за коронавируса в исправительных учреждениях Мордовии запретили свидания

В целях предупреждения распространения заболеваемости среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также работников уголовно-исполнительной системы Главным государственным санитарным врачом ФСИН России было вынесено постановление о введении мер, направленных на недопущение возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции.

С 16 марта и до особого указания в учреждениях территориальных органов ФСИН России и следственных изоляторах приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий.

Также в учреждения УИС категорически запрещен допуск посетителей и сотрудников с повышенной температурой тела и лиц, прибывших в течение последних двух недель из государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции.

Ограничительные меры вводятся для всех исправительных учреждений УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su