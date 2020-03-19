В Мордовии проводятся тренинговые занятия с осужденными

Психологами лечебного исправительного учреждения №3 УФСИН РФ по Мордовии были проведены тренинговые занятия с осужденными, направленные на развитие целеполагания.

Целеполагание представляет собой построение цели и обдумывание образа желаемого будущего.

Использование методов целеполагания оказывает положительное влияние на процесс ресоциализации осужденных за счет построения у них таких временных перспектив и целей, которые будут выступать в качестве их общественно-одобряемых жизненных планов и ресурсов разрешения социально-психологических проблем.

Благодаря участию в тренинговых занятиях у осужденных женщин формируются цели, придающие жизни осмысленность, направленность и перспективу.

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Источник: 13.fsin.su