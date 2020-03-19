В Темникове любителя пьяных поездок приговорили к обязательным работам

В Темникове суд вынес приговор в отношении 27-летнего местного жителя, который повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

В декабре прошлого года 27-летний житель Темникова сел за руль, пребывая в состоянии алкогольного опьянения. До этого мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение.

Решением Темниковского районного суда в отношении нарушителя была избрана мера наказания в виде в виде 140 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год и 8 месяцев.

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Источник: prokrm.ru