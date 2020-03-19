В Мордовии прокуратура потребовала заблокировать сайты по продаже сильнодействующих веществ

В Мордовии сотрудники прокуратуры выявили сайты по продаже сильнодействующих веществ.

Прокуратура Большеигнатовского района провела мониторинг, в ходе которой были обнаружены сайты с информацией, содержащей предложение о незаконном приобретении сильнодействующих веществ.

Прокурором района в суд были поданы 4 заявления с требованиями признать информационные материалы, размещенные упомянутых сайтах, запрещенными к распространению на территории России.

Требования прокурора были удовлетворены в полном объеме.

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Источник: prokrm.ru