Житель Мордовии, исполосовавший ножом своего знакомого, отправится в тюрьму

В Торбеевском районе вступил в законную силу приговор суда в отношении мужчины, который во время ссоры несколько раз ударил ножом своего знакомого.

Вечером 24 июля прошлого года преступник поссорился со своим знакомым. В процессе выяснения отношений злоумышленник схватил в руки кухонный нож и несколько раз ударил им оппонента в область живота и грудной клетки. Здоровью пострадавшего был причинен тяжкий вред.

В начале декабря прошлого года Торбеевский районный суд приговорил преступника к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Сторона защиты обратилась в Верховный суд Мордовии, намереваясь изменить указанный приговор, но судебная коллегия по уголовным делам признала постановление районного суда законным и обоснованным.

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Источник: prokrm.ru