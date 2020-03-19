В Темникове пойдут под суд парни, обвиняемые в угоне транспортных средств

В Темникове суд вынесет приговор в отношении нескольких парней, которые обвиняются в угоне транспортных средств.

Вечером 21 июля прошлого года два подростка 15- и 17-летнего возраста похитили мотороллер.

В ночь на 7 января текущего года 15-летний обвиняемый и 19-летний парень угнали легковой автомобиль марки ВАЗ-21099. Молодые люди катались на угнанной машине. В определенный момент транспортное средство было остановлено сотрудниками ГИБДД.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Мордовии.

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Источник: mordovia.sledcom.ru