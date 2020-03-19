Саранский завод «Лисма» перейдет в частные руки

Группа частных лиц в составе компании «Интерфармгласс» выкупит в ходе банкротства имущественный комплекс ООО «Лисма».

Арбитражный суд Мордовии признал ООО «Лисма» банкротом и открыл конкурсное производство. Ранее кредиторы завода решили ходатайствовать о введении конкурсного производства.

Новые собственники планируют сосредоточиться не на выпуске светотехники, а на стекольном производстве.

Генеральный директор «Лисмы» Игорь Константинов сообщил, что в программу дальнейшего развития предприятия были включены несколько новых направлений, среди которых изготовление медицинской тары (ампул, флаконов, шприцов), выпуск медицинского стекла, а также разработка новых видов стекол и производство стеклянных труб для нефтеперерабатывающей отрасли.

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Источник: mordovmedia.ru