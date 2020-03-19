В Мордовии сетевые магазины увеличат объемы поставок

В Саранске было проведено оперативное совещание по ситуации на рынке продовольствия.

Указанное мероприятие провел министр экономики, торговли и предпринимательства Мордовии Владимир Мазов. Участниками совещания стали промышленники, руководители сетевых торговых компаний, а также представителями оптовых и розничных предприятий.

Поводом для совещания стал ажиотажный спрос на продукты с длительным сроком годности. Жители республики после сообщений о ведении ограничительных мер из-за коронавируса принялись активно совершать покупки.

Продовольственного кризиса в Мордовии в настоящее время нет. Сахарный завод продолжает отгружать продукцию.

На оптовых базах региона достаточно гречки, риса и гороха, из магазинов они не исчезнут.

Ожидая дальнейший спрос, сетевые компании «Ашан», «Перекресток», «Пятёрочка», «SPAR», «Магнит» увеличат объемы поставок по товарам повышенного спроса на 50%.

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Источник: mordovmedia.ru