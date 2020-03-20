В Саранске водитель иномарки сбил девушку

В Саранске водитель иномарки сбил 29-летнюю нарушительницу ПДД.

Происшествие произошло вечером 19 марта возле дома №10, расположенного по адресу – проспект 50 лет Октября. 23-летний парень, находившийся за рулем автомобиля марки «Форд-Фокус», совершил наезд на 29-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.

Пострадавшая доставлялась в одну из больниц города, где ей была оказана необходимая медицинская помощь. В отношении девушки был составлен административный материал.

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Источник: гибдд.рф