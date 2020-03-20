Житель Рузаевского района до смерти избил знакомого кувалдой

В Рузаевском районе местный житель до смерти избил своего знакомого кувалдой.

Вечером 14 марта 33-летний житель посёлка Красное Сельцо гостил у своего 25-летнего знакомого. В компании владельца жилья гость распивал спиртные напитки. В ходе попойки собутыльники поссорились. В определенный момент гость ушел домой. Но конфликт на этом не закончился. 33-летний гражданин, решив, что свою правоту нужно доказывать до последнего, а аргументы будут восприниматься более убедительно в случае применения грубой силы, взял кувалду и вернулся обратно. Ссора продолжалась не очень долго. Гость, отвергнув вербальные способы решения конфликтной ситуации, избил хозяина дома кувалдой. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался.

33-летний гражданин после убийства знакомого отправился домой. По пути мужчина выбросил кувалду. Осознав, что было совершено жестокое преступление, гражданин добровольно пришел в полицию и признался в содеянном. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф