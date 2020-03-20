По Саранску разгуливал парень с корпусом боевой гранаты

В Саранске саперами Росгвардии был обследован предмет, похожий на гранату.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками МВД был остановлен парень, в ходе личного досмотра которого был обнаружен предмет, похожий на гранату.

Саперы Росгвардии установили, что указанный предмет является дезактивированным корпусом боевой гранаты РГД-33 со следами коррозии и опасности для окружающих не представляет.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia