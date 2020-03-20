В Лямбире горела баня

В Лямбире пожарные ликвидировали возгорание бани.

Утром 19 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Энергетиков. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома №10 горит баня. Огонь повредил постройку на площади 80 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru