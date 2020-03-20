В Мордовии был обнаружен труп пропавшего без вести жителя Лямбирского района

В Лямбирском районе был обнаружен труп пропавшего без вести местного жителя.

Полицейские совместно с сотрудниками следственных органов и представителями общественности 19 марта вблизи реки Пензятка обнаружили скелетированное тело мужчины. Труп гражданина был найден на участке заболоченной местности.

Было установлено, что указанный мужчина в начале ноября 2018 года пропал без вести. Гражданин ушел из бани, расположенной в посёлке Чекаевский, после чего перестал выходить на связь с родными и близкими.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

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Источник: 13.мвд.рф