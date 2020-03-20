В Мордовии полицейские совместно с представителями общественности провели «Урок трезвости»

Сотрудники ГУ МВД РФ по Мордовии совместно с представителями общественности провели профилактическое мероприятие под названием «Урок трезвости» среди обучающихся организаций среднего профессионального образования.

В рамках указанного мероприятия особое внимание было уделено приоритетам здорового образа жизни в современном обществе, а также морально-нравственному поведению молодежи. Участникам встречи был продемонстрирован фильм соответствующей тематики.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф